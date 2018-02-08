Певица Рианна выпустила в продажу носки за 136 долларов

Сегодня, 14:57

Популярная во всем мире певица Рианна решила запустить собственную линию праздничных носков, которые выполнены в самых модных оттенках сезона. Стоимость носков от Рианны составляет 136 долларов.

Недавно певица Рианна сообщила, что стала сотрудничать с брендом Stance и выпускать именные теплые носки. Сообщается, что носки поступят в продажу в трех цветах – бежевом, бардовом и сером. Кроме того, носки украшены камнями и интересными дизайнерскими пуговицами. Приобрести носки можно будет за 136 долларов в интернет-магазине Stance.

Поклонники удивлены таким сотрудничеством певицы и не ожидали, что Рианна будет выпускать носки. По словам самой певицы, это будет отличным подарком ко дню святого Валентина.