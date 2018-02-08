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Рустам Солнцев собирает деньги на суррогатную мать

Вчера, 23:17

Рустам Солнцев из телепроекта "Дом-2" готов копить деньги на суррогатную мать. 41-летний шоумен хочет себе маленького сына, с которым он бы ходил на спортивную площадку. Он считает, что для этого ребёнку не нужна мать. Поэтому он намерен найти денежные средства, чтобы воспользоваться услугами так называемой суррогатной матери.

Подобное материнство сегодня является недешёвым удовольствием. Экс-"домосед" говорит о серьёзности к подходу такого важного решения. Он готов продать свой уникальный байк. Полученные за это деньги пойдут на вложение в своего будущего наследника.

Главное требование к носящей яйцеклетки - это славянские корни и желательно русские. Солнцев хочет, чтобы у мальчика была необычная внешность. Экс-участник "Дома-2" заявил, что пока с него хватит отношений с противоположным полом. К тому же он не желает делить ребёнка с женщиной. Солнцев видит себя отцом-одиночкой, спокойно занимающимся на турниках со своим сыном.


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