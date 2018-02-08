Анастасия Волочкова пожелала хейтерам «захлебнутся в желчи»

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Анастасия Волочкова начала настоящую войну со своими недоброжелателями и записала видео, где ответила хейтерам за критику. Однако интернет-пользователи были возмущены грубыми высказываниями балерины.

Светская львица и балерина Анастасия Волочкова утверждает, что всем желает только добра и совершает исключительно добрые поступки. Однако последнее видео заставило пользователей Сети задуматься, как добрый человек может пожелать другим «захлебнутся в желчи».

«Настя, в конце надо было добавить - Будьте вы прокляты. Так добрее», «Сколько злобы и зависти у этой Волочковой», «Добрая душонка, всех, кто не поёт её дифирамбы, облила своей желчной грязью», «Как можно говорить слова добра обливая всех вокруг грязью?», «Больше никто из артистов не пишет такие посты!», - заявили возмущенные пользователи Сети.