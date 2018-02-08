Анджелина Джоли неприятно удивила бледным лицом и сальными волосами

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Актриса и многодетная мама Анджелина Джоли уже не является секс иконой Голливуда. Так считают поклонники знаменитости, которые были неприятно удивлены бледным лицом и сальными волосами актрисы.

42-летняя Анджелина Джоли в последнее время предпочитает выходить на улицу в одиночестве и больше не берет своих детей, за исключением светских мероприятий. Фотокорреспонденты сделали пару снимком знаменитости, которая вышла со своего особняка в Лос-Анджелесе. Актриса неприятно удивила поклонников своим внешним видом, а именно отсутствием косметики на лице и немытыми жирными волосами.

Близкое окружение Джоли говорит, что после развода актриса стала переживать жуткую депрессию и полностью отдалась работе. Однако поклонники советуют знаменитости все-таки обратить внимание на внешность и не запускать себя.