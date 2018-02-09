Бывший парень звезды "Дома-2" начал ухаживания за её сестрой

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Бывший бойфренд звезды телепроекта "Дом-2" принялся ухаживать за её сестрой. Илья Аббаров недавно пришёл участвовать в данной программе и уже успел внести свои коррективы.

Известно, что он встречался с Ольгой Рапунцель. Теперь Илья ненароком переключился на её младшую родственницу Алёну Григорьевскую и утверждает, что в скором времени они станут одной хорошей семьёй. Сама Рапунцель не одобрила подобные заявления, выразив протест в адрес бывшего избранника.

По её словам, он не должен быть в их семье, и назвала его клоуном. На такия заявления Илья даже не смутился. Далее пообещал любить их обеих. Он пригласил супруга Ольги, а они тоже не в хороших отношениях между собой. Сообщается, что он даже на коленях извинялся.