Хакамада рассказала о борьбе с раком дочери с синдромом Дауна

Вчера, 21:55

В эфире программы "Пусть говорят" политик Ирина Хакамада поделилась непростой жизненной историей о том, как ей приходилось продолжать карьеру во время борьбы с раком её дочери Маши, у которой синдром Дауна.

Маша - дочь Ирины Хакамады от её четвёртого брака с Владимиром Сиротинским. О синдроме Дауна стало известно ещё на этапе беременности. Поначалу политик опасалась, что её девочка подвергнется насмешкам в обществе, но затем все страхи отпали, и она поддерживала активную социальную жизнь Маши, которая тем временем научилась давать отпор всем обидчикам.

В 2004 году, во время того, как Хакамада баллотировалась на пост президента России, у Маши врачи обнаружили рак. Началась тяжёлая борьба, которая отнимала у семьи все силы, супруг политика поддержал её в стремлении продолжить кампанию, решив, что это придаст силы им всем. Хакамада совмещала активную политическую деятельность с ночами в больнице. В итоге у Маши врачи отметили ремиссию.

Около трёх лет назад Мария встретила своего жениха, с которым они радостно проводят время, путешествуют и мечтают о свадьбе. Родители с теплотой относятся к этим стремлениям, но считают, что следует ещё немного подождать.