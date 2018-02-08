Михаил Терехин удивил "беременным животом"

Вчера, 23:45

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Михаил Терехин удивил подписчиков своим "беременным животом". На данный момент "Майор Мася" (так его называют в периметре) отдыхает на курортах Турции.

Туда он отправился неделю назад наслаждаться приятным климатом южных стран. Терехин не оставляет без внимания своих подписчиков, а они в свою очередь ждут от него каких-либо новостей. На днях Михаил выложил интересную фотографию, где он показывает свой живот, который подталкивает на мысль о беременности, хоть это и звучит странно. Но мужчина и сам относится к этому с юмором. Поэтому отшучивается, читая под своим постом смешные комментарии. Подписчики же пишут свои высказывания и пытаются делать это весьма остроумно. Следует напомнить, Михаил Терехин известен, как бывший участник "Дома-2". Там он крутил роман с телеведущей Ксенией Бородиной. С ней он жил недолгое время.