В Instagram поставлен новый мировой рекорд по "лайкам"

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Американская модель Кайли Дженнер поставила в Instagram новый мировой рекорд по "лайкам". Её снимок с новорождённой дочерью набрал более 14 млн "сердечек".

Сестра Ким Кардашьян 1 февраля родила дочь, после чего поделилась трогательным фото в Instagram. От её 103 млн подписчиков немедленно посыпались поздравления и "лайки", достигнув рекордного количества.

Интересно, что именно дети - рекордсмены по "лайкам" в Instagram. Так, предыдущий рекорд установил футболист Криштиану Роналду, снявшийся с женой и новорожденным младенцем в палате. Его фото набало "всего лишь" 11,3 миллиона отметок "мне нравится". А певица Бейонсе, беременная двойней, получила поздравления от подписчиков в виде 11,2 миллиона "лайков", заняв третье место по популярности в Instagram.