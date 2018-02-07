Анна Семенович показала фото пышной груди прямо в постели

Вчера, 23:05

Знаменитая 37-летняя телеведущая Анна Семенович порадовала пользователей Сети фото с пышным бюстом в постели. Девушка собрала массу лайков и симпатий от поклонников, даже получила настоятельные советы.

Анну Семенович зрители знают, как талантливую телезвезду, ведущую многих программ. Ее лицо знакомо практически каждому на экране. Недавно 37-летняя поп-дива снова «подсластила» аппетит своих фанатов неординарным фотоснимком. Она показала в камере свою пышную и шикарную грудь. Благодаря такой откровенности, фотоснимок практически стал бить все рейтинги популярности. Пользователи писали положительные комментарии к фотокадру, желали Анне выглядеть так же через много лет.

Благодаря такой связи с пользователями Семенович даже успела получить некоторые советы от почитателей ее внешности. Люди советовали звезде подумать о наследниках и завести ребенка. Ведь девушка может оставаться в прекрасной форме на протяжении многих лет, но родить ребенка нужно вовремя, а за плечами 37 лет, так что нужно спешить. Что думает сама Семенович по этому поводу, пока осталось в секрете.