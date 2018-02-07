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Анастасия Квитко лишила сна фанатов сексуальной попой в лосинах на фото

Вчера, 21:43

Фотоснимок Анастасии Квитко в сексуальных лосинах лишил сна фанатов. Ее соблазнительная попа оказалась центром притяжения взглядов большинства мужчин.

 Анастасия Квитко известна в мире российского шоу-бизнеса своей раскрепощенностью перед объективом фотокамеры. Девушка неоднократно демонстрировала поклонникам свои пышные формы и не дает покоя завистникам, которые до скрежета зубов злятся на "русскую Кардашьян". В этот раз Квитко показала свою попу, одетую в сексуальные обтягивающие лосины серого цвета. Снимок на просторах социальной сети стал вирусным за несколько часов после публикации.

Модель завалили поклонники комплиментами, а число просмотров просто ошеломило обозревателей. Многие мужчины писали Анастасии о том, что теперь лишены сна на многие дни от ее нового образа. Молодая красавица хоть и неофициально имеет звание "русской Кардашьян", но своей популярностью запросто может превысить все рейтинги.


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