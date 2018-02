Эшли Грэм с 53-летней мамой снялась для рекламы бикини

Вчера, 21:22

Пышнотелая модель Эшли Грэм вместе со своей 53-летней мамой рекламируют бикини для нового каталога собственной линии одежды.

На странице в instagram Линды Грэм появились новые фотографии с фотосессии купальников для бренда Swimsuits For All, в которой участвовала женщина со своей дочкой, 30-летней моделью plus-size Эшли Грэм. Фотосессия под названием Power of the Journey была проведена Беном Уоттсом.

Женщина в комментариях написала, что дочка является маленькой девочкой, которая впоследствии становится лучшей подружкой. Именно дочка содействовала тому, чтобы женщина учувствовала в такой задумке, ведь сама она ни за что бы не решилась надеть бикини, что не делала уже с 80-х.

Подписчики поддержали инициативу моделей и отметили, что Эшли получила такие красивые формы по наследству от своей мамы.

Эшли Грэм, популярная американская модель, сообщила, что именно мама развила в ней уверенность в себе и в собственной красоте. Помимо этого, она и сейчас прекрасно выглядит в купальнике.