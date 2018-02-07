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Полуголая Наталья Рудова пошла босиком по снегу Санкт-Петербурга

Вчера, 21:12

Известная актриса Наталья Рудова порадовала своих подписчиков в Instagram. Любимица публики пошла босиком по снегу Санкт-Петербурга в прозрачном белом платье. Поклонники оценили затею актрисы и ее полуголый вид.

 Известная по роли Марины в фильме «Брачный контракт» и «Брачный контракт 2» Наталья Рудова похвасталась голой и босой прогулкой по снегу Питера. Сексуальная и обнаженная актриса привлекла внимание поклонников своим укороченным платьем из прозрачной ткани и откровенного кроя. Красивая артистка показала ножки в снежном сугробе, использовав специальную программу для Instagram.

Подписчики уже более 416 тыс. отметок «Нравится» поставили своей любимице. Около 776 комментариев сохранено на странице с видео Рудовой. Также люди переживают за здоровье Натальи после таких прогулок: «Уффф холод ведь, а вы босиком», «Шикарно! Музыка, вид, и сама... всё шикарно, обалденно!!!», «Какая молодец. Круто».


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