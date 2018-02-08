Фанаты «Дома-2» переживают за судьбу котят, которых приютил Алексей Купин

Сегодня, 05:30

Преданные поклонники популярного шоу «Дом-2» переживают за судьбу котят, которых приютил один из участников проекта Алексей Купин. Ранее им ничего не угрожало, но вот теперь появился повод для опасения.

Многие фанаты следили за судьбой на проекте животных с неменьшим интересом, чем за личной жизнью участников. Коты периодически появлялись в кадре. Иногда герои телестройки опекали питомцев, а иногда относились к ним жестоко. И всегда четвероногие были в эпицентре внимания зрителей. В последнее время поклонники активно интересуются котятами, которых приютил Алексей Купин. Молодой человек заботился о новых друзьях, чем периодически хвастал перед зрителями и фанатами.

Судьба котов оказалась под большим вопросом, когда возлюбленная Алексея Майя, которая страдает от аллергии на кошачью шерсть, устроила парню грандиозный скандал из-за питомцев. Фанаты шоу опасаются, что Купин избавится от котят, чтобы угодить девушке.