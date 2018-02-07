Вдова Мишулина обвиняет Еремеева во лжи и готова на эксгумацию трупа мужа

Вчера, 19:40

Валентина Мишулина, вдова Спартака Мишулина, вновь обвинила Тимура Еремеева во лжи и намерена добиться эксгумации тела супруга для проведения тщательного ДНК-анализа. Женщина продолжает сомневаться в том, что супруг был отцом актёра.

Многомесячная тяжба в студиях различных ток-шоу не привела к разрешению конфликта между Еремеевым и родными Спартака Мишулина. В определённый момент стороны якобы примирились, но после «война» между ними разгорелась с новой силой. Ранее уже был проведён один ДНК-тест, где биоматериал умершего взяли с его концертного костюма. Тогда экспертиза доказала родство Еремеева и Мишулина. Валентина и её дочь Карина, несмотря на результаты исследования, продолжают считать, что Тимур самозванец.

На днях дочь и вдова Мишулина заявили, что намерены добиваться эксгумации останков близкого им человека, чтобы, наконец, добиться истины в данном вопросе и разоблачить Еремеева. Предыдущая экспертиза, по их мнению, была не объективной.