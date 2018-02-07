VistaNews.ru


Самым красивым человеком планеты названа спортивная журналистка

Сегодня, 17:45

Самым красивым человеком мира названа спортивная журналистка из Франции. Мелисса Терье, являясь телеведущей, способна дать «сто очков вперёд» многим представителям шоу-бизнеса, считающимся звёздами.

Терье окончила в 2006 году факультет, где обучалась журналистике. После этого она поступила на местный телеканал в качестве репортёра. Уже тогда ряд изданий назвали её самой красивой представительницей этой профессии.

Не остался в стороне и журнал Maxim. Он присвоил ведущей титул самой сексуальной представительницы в данном жанре. Сейчас Терье находится в браке с Жамеленом Деббузом, зарабатывающем на жизнь актёрской профессией.

На втором месте в списке самых красивых людей Земли размещён Михаил Аршавски. Он, родившись в России, избрал профессию доктора. Сейчас местом его жительства является Нью-Джерси.

Его аккаунт располагает более, чем двумя миллионами подписчиков. Он известен также запуском благотворительного проекта, чтобы оказать помощь для больных детей. Сейчас этот красавчик замечен в постоянных встречах с Пией Вуртцбах, ставшей в 2013 году «Мисс Вселенной».

На третьей позиции рейтинга Рания Аль-Абдулла. Она является королевой Иордании. Эта женщина получила прозвище «икона стиля». Это связано с тем, что в одном и том же наряде она ни разу не появлялась на публике более двух раз.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.