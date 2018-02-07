Самым красивым человеком планеты названа спортивная журналистка

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Самым красивым человеком мира названа спортивная журналистка из Франции. Мелисса Терье, являясь телеведущей, способна дать «сто очков вперёд» многим представителям шоу-бизнеса, считающимся звёздами.

Терье окончила в 2006 году факультет, где обучалась журналистике. После этого она поступила на местный телеканал в качестве репортёра. Уже тогда ряд изданий назвали её самой красивой представительницей этой профессии.

Не остался в стороне и журнал Maxim. Он присвоил ведущей титул самой сексуальной представительницы в данном жанре. Сейчас Терье находится в браке с Жамеленом Деббузом, зарабатывающем на жизнь актёрской профессией.

На втором месте в списке самых красивых людей Земли размещён Михаил Аршавски. Он, родившись в России, избрал профессию доктора. Сейчас местом его жительства является Нью-Джерси.

Его аккаунт располагает более, чем двумя миллионами подписчиков. Он известен также запуском благотворительного проекта, чтобы оказать помощь для больных детей. Сейчас этот красавчик замечен в постоянных встречах с Пией Вуртцбах, ставшей в 2013 году «Мисс Вселенной».

На третьей позиции рейтинга Рания Аль-Абдулла. Она является королевой Иордании. Эта женщина получила прозвище «икона стиля». Это связано с тем, что в одном и том же наряде она ни разу не появлялась на публике более двух раз.