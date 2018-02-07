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Сестра решила не звать на свадьбу Лопыреву

Сегодня, 17:39

Сестра не намерена звать Лопыреву на свадьбу. Эмилия Крузе-Орлинова, сводная сестра Виктории, устроит яркое торжество летом за рубежом. Но названную родственницу не хочет видеть на мероприятии.

Эмилия проживает в городе Мюнхене, работает стилистом, а муж - администратор в гостинице. "Моё сердце начало биться быстрее. Она настолько красивая, что её можно сравнить с ангелом", - признался избранник.

Известно, что летом позапрошлого года они связали свою жизнь узами брака. Тем не менее отметить данное торжество влюблённые решились только сейчас. "У супруга много родных, они прилетят из Германии и Испании, мои - из России", - рассказала Крузе-Орлинова. Позже обговаривалась именитая родственница Виктория Лопырева.

"Мне не нужно приглашение на её свадьбу, но и я сама не намерена звать её. Ранее она уже показала своё отношение. После этого она не вызывает у меня интерес", - комментирует сводная сестра модели.


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