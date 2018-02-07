Анастасия Заворотнюк с долгами уехала отдыхать на Мальдивы

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Многочисленные непогашенные долги Анастасии Заворотнюк, о которых то и дело пишет пресса, не помешали актрисе отправиться на семейный отдых на Мальдивские острова. Компанию звезде составил её супруг Пётр Чернышев.

Знаменитость предпочла не скрывать от поклонников своё место нахождения и постоянно радует их свежими фото и видео с отдыха. Хоть Анастасия и не говорит об этом прямо, но её фанаты догадались, что на Мальдивы она с супругом уехала, чтобы отметить день рождения последнего. Подписчики в социальных сетях не перестают восторгаться актрисой и её супругом, то и дело осыпая их комплиментами в комментариях под фото в аккаунте звезды.

А вот настроение дочери Заворотнюк в последнее время не такое хорошее, как у её звёздной матери. На днях стало известно, что девушка стала жертвой интернет-мошенников, которые взломали её страницу во «ВКонтакте».