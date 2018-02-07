Андрей Малахов взял интервью у гламурного полицейского из Петербурга

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25-летний гламурный полицейский из Петербурга Роман Новак дал откровенное интервью телеведущему Андрею Малахову. Видеоролик должен появиться в ближайшее время в YouTube.

Роман Новак стал популярным в Сети после череды публикаций снимков, сделанных в военной форме. На данный момент на страницу гламурного полицейского подписано 160 тысяч человек. Дело в том, что Новак обладает модельной внешностью и служит в полиции РФ, что стало удивлять пользователей Instagram. Девушки считают его самым красивым юношей в стране. Сам же гламурный полицейский уже успел сфотографироваться с Ольгой Бузовой, а также дать интервью Андрею Малахову.

Эфир с 25-летним Новаком состоится 7 февраля на канале телеведущего в YouTube. На нём Малахов уже выкладывал ролики с Дианой Шурыгиной, Кириллом Терёшиным («Руки-базуки») и Алексеем Паниным. Подписчики считают, что таким образом телеведущий в очередной раз решил хайпануть на красоте Новака, обещая ему славу.