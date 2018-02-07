«Дом-2»: На проект пришёл внук экс-губернатора Хабаровского края

Сегодня, 17:10

Игорь Ишаев, приходящийся внуком экс-губернатору Хабаровского края, появился на популярном реалити-шоу «Дом-2». Молодой человек пытался увести с проекта Елизавету Триандафилиди.

Гость шоу принял участие в обсуждении отношений участницы «Дома-2» с Алексеем Чайчицом. Ишаев заявил, что уже ходил на свидание с Лизой и встречался с её дочерью, которая ему очень понравилась. Парень предложил девушке уйти с ним и пообещал, что устроит её девочку в одно из популярных телевизионных шоу, однако Триандафилиди ответила отказом.

Ранее поклонники проекта начали гадать относительно того, кто заменит Ксению Бородину на «Дом-2». Телеведущая недавно покинула место съёмок и прилетела в Москву. В связи с этим в сети разгорелись горячие споры по поводу достойной кандидатуры на место знаменитости.