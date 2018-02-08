Корчевников "дал сдачи" Кудрявцевой на своей передаче

Сегодня, 03:30

Лера Кудрявцева разговаривала на откровенные темы с Александром Серовым на протяжении двух эфиров передачи, а недавно Борис Корчевников "дал сдачи" - в своей программе поговорил с бывшей супругой певца Еленой.

В передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Александр Серов на протяжении двух эфиров откровенно беседовал с ведущей, при этом довольно неоднозначно говоря о своей бывшей супруге Елене. А недавно Борис Корчевников решил нанести ответ - он пригласил в эфир программы "Судьба человека" ту самую Елену и дал возможность женщине высказать свою точку зрения.

Александр Серов сообщил, что очень сильно любил «Леночку», однако та сильно изменилась, а после намекнул, в последнее время женщина любит выпить, а сейчас и вовсе сожительствует с довольно ненадежным мужчиной.

В эфире передачи "Судьба человека" Елена Серова сообщила, что безумно любила своего бывшего супруга и на протяжении года после свадьбы они жили очень счастливо, однако все переменилось после рождения дочери Мишель. Женщина сообщила, что ее супруг резко переменился, стал грубым, холодным, начал изменять, а один раз ударил ее на глазах у любовницы. Елена все еще не понимает, что произошло, и чем были вызваны такие перемены.