У супруги Малахова случился рецидив рака мозга

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Супруга композитора Алексея Малахова спустя 5 лет вновь оказалась в опасности. Об этом сообщил музыкант в соцсети Facebook и попросил помощи у знакомых. Известно, что у Светланы случился рецидив рака мозга.

С рецидивом рака мозга придется бороться семье Алексея Малахова и Светланы. Музыкант попросил помощи у знакомых и друзей в социальной сети Facebook. Малахов впервые рассказал о болезни жены 5 лет назад. На данный момент болезнь снова вступила в борьбу с организмом его супруги. Поспособствовало этому рождение ребенка.

Филипп Киркоров подчеркнул, что не хочет проводить параллелей, но у Жанны Фриске случилась такая же беда сразу после родов. Лечение Светланы начиналось в Киеве, однако врачи в Риме смогли приостановить процесс болезни женщины.

К слову, Алексей Малахов – самая неординарная личность в мире украинского шоу-бизнеса. Вся его жизнь – путешествия, приключения, духовное развитие, самосовершенствование и испытания себя.