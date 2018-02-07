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Анастасия Трегубова с новорожденной дочкой выписалась из роддома

Сегодня, 16:25

Звезда "Первого канала" Анастасия Трегубова выписалась из роддома со своей новорождённой дочерью. 30 января телеведущая родила ребёнка в элитном московском роддоме. Роды принимали высокообразованные специалисты.

"Каждая беременность имеет свои особенности. Врачи сказали, что самые трудные беременности - это первая, третья и пятая. В них есть непредсказуемость. У меня тоже были сложные ситуации. Именно поэтому мы дали дочке имя, символизирующее победу. Мне всегда нравилось имя Ника. Моего мужа зовут Александр, что тоже значит победитель, а это непременно двойная победа", - рассказывает Анастасия.

Следует отметить, Ника уже третий ребёнок в семье. Кроме неё, ведущая с супругом воспитывает дочь Лизу и сына Михаила. Трегубова рассказала, что дети не поехали в родильный дом. Выписывание из больницы прошло в лёгкой обстановке: мать, отец и врач.


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