Хакеры слили в сеть очередную порцию интим-фото Дженнифер Лоуренс

Сегодня, 16:05

В сети вновь появились интим-фото голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс. Некоторые снимки настолько откровенны, что были восприняты пользователями за самую настоящую порнографию.

Неизвестные хакеры опубликовали сразу два снимка Лоуренс. На первом звезда позирует в полный рост лишь в одном лифчике, который никак не прикрывает бюст. На втором фото Дженнифер демонстрирует обнажённую грудь, с разбрызганной на ней спермой. Пока знаменитость на очередной скандальный «слив» никак не отреагировала.

К слову, актриса в последнее время совершенно не беспокоится об атаке хакеров и пересудах в сети, что, не стесняясь, демонстрирует на публике. В частности, на днях в интернете появилось видео, где Лоуренс вместе с пассажирами интеркома разучивает футбольные кричалки.