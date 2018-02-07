Ани Лорак показала торчащую из-под платья "расплывшуюся" грудь

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39-летняя певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram вызывающий снимок. Поклонники сразу же заметили, что большая грудь артистки чуть не выпала из-под платья.

«Улыбайтесь! Улыбка-самый лучший антибиотик», - единственное, что написала Лорак на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники согласились с такой жизненной позицией певицы и заметили, что у Лорак грудь стала большего размера. «А что с грудью то? Она у тебя расплылась просто, но всё равно красиво смотрится», - написала одна из подписчиц.

В целом, подписчики упрекнули Лорак в неудачном выборе образов. Дело в том, что из-под платья можно было заметить большую грудь певицы. Сама же Лорак намеренно для фотосессии выбрала такой наряд, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Всего за несколько минут после публикации, снимок оценили свыше 10 тысяч подписчиков.