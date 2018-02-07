Ким Кардашьян показала оголенное фото 10-летней давности

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Известная светская львица Ким Кардашьян решила вспомнить прошлое и свою фигуру в молодости, поэтому в своем Instagram опубликовала снимок 10-летней давности. Поклонники пришли в восторг от оголенного снимка в белом бикини.

Недавно 37-летняя Ким Кардашьян опубликовала в популярной соцсети ретро-снимок, который был сделан ещё в 2007 году. На фотографии молодая Ким лежит на яхте в белом бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость призналась, что на яхте также присутствовала её близкая подруга светская львица Пэрис Хилтон, которая и сделала данный снимок.

Поклонники в комментариях выразили свои восхищения прекрасной фигурой Ким, а также отметили, что с годами знаменитость совершенно не меняется и всегда превосходно выглядит.