Опубликован список самых популярных наркотиков в поп-культуре

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Портал Vulture обнародовал рейтинг наркотиков, которые повлияли на современное искусство и мир поп-культуры. О них часто можно услышать в песнях, увидеть в фильмах и прочесть в книгах. Больше всего позиций заняли препараты, которыми "балуются" рэперы.

Первое место в рейтинге занимает противотревожное лекарство "Ксанакс". Авторы списка заметили, что данный препарат зачастую воспевался среди хип-хоперов: Lil Pump, Lil Xan, Lil Uzi Vert и Паша Техник. Это далеко не безобидный препарат: рэпер Lil Peep в ноябре минувшего года ушел из жизни именно из-за передозировки данным средством вперемешку с фентанилом, опиоидным анальгетиком, который тоже занял свое место в рейтинге.

Следующим в списке идет обезболивающее "Викодин". Им увлекались Эминем и Future, о чем сами неоднократно признавались. Далее в списке значится кодеин, воспетый группой Three 6 Mafia и рэперами Гуччи Мейн, Future и Young Thug, затем "Аддерол", являющийся стимулятором, обезболивающие OxyContin и Percocet. О всех них также можно услышать в песнях мира поп-музыки.

Присутствует в списке и марихуана. Ее потребителями являются Снуп Догг и Боб Марли. Об ЛСД писал Хантер Томпсон, кокаин употребляли рэперы Джей Зи и Pusha T. На героине тем временем плотно сидели джазовые музыканты Майлз Дэвис и Чарли Паркер, а МДМА увлекалась Майли Сайрус. Все перечисленные вещества разрушительно влияют на психику и здоровье человека, убивая организм раньше или позже.

Также среди писателей самыми популярными оказались алкогольные напитки, вред которых хорошо известен практически каждому.