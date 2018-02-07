Полина Фаворская рассказала, чего хотела добиться в жизни

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Бывшая участница музыкальной группы SEREBRO Полина Фаворская рассказала, чего хотела добиться, когда станет самостоятельной. По словам артистки, она мечтала сделать так, чтобы «путешествовать по всему миру».

«Потому что узнавать новые места - это как знакомиться с новыми людьми! Ты всегда, абсолютно всегда с каждым новым местом, как и с Новым человеком меняешь своё сознание и восприятие жизни!» - пояснила Полина Фаворская. Знаменитость подчеркнула, что она ездила за границу за счёт близких людей только трижды – один раз во время учёбы в университете на первом курсе, когда ей захотелось отправиться в Турцию с парнем, а второй раз – в Египет со старшей сестрой. Именно тогда будущая звезда решила, что в дальнейшем будет добиваться того, чтобы уже за свои деньги колесить во всему миру.

Полина Фаворская подчеркнула, что ей удалось добиться такого. Она поблагодарила родителей, которые воспитали в ней самостоятельность, и отметила, что надеется прививать такое же и своим собственным детям, как сообщает VistaNews.