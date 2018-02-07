Алена Кравец похвасталась пышной грудью в Instagram

Сегодня, 15:09

Известная светская львица и москвичка в пятом поколении Алена Кравец в последнее время стала буквально звездой Instagram. На днях девушка похвасталась своими пышными женственными формами, которые поразили фанатов.

Алена Кравец на своей страничке в Instagram поделилась оголенным снимком, где засветила и свою пышную грудь. Стоит отметить, что 33-летняя певица и модель никогда не скрывала, что после рождения единственной дочери она обратилась за помощью к пластическому хирургу для того, чтобы подкорректировать форму груди.

Теперь девушка может смело носить откровенные наряды и не бояться обвисшей груди. В комментариях поклонники похвалили Алену за прекрасный внешний вид: «Красота необыкновенная», «Какая же Вы хорошенькая! И воспитанная», «Красавица».