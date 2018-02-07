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Эвелина Бледанс потеряла бюстгальтер во время купания в бассейне

Сегодня, 14:20

На днях знаменитая телеведущая Эвелина Бледанс улетела вместе с сыном Семёном на отдых в Индонезию, откуда регулярно публикует в сети новые снимки. На последнем фото поклонники заметили, что у актрисы потерялся бюстгальтер, пока она купалась в бассейне.

Эвелина Бледанс в личном микроблоге продолжила делиться с поклонниками подробностями своего отдыха на Бали. Недавно актриса показала красивые пейзажи, тропические фрукты, местных жителей и даже слонов. Теперь Бледанс опубликовала фото с бассейна.

Однако внимательные подписчики сразу же заметили, что во время купания у телеведущей потерялся бюстгальтер от купальника. Многие стали критиковать знаменитость, что за такими вещами нужно следить, так как в бассейне Эвелина находилась вместе со своим сыном.


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