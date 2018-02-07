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Муж Нюши грязно оскорбил поклонницу Егора Крида

Сегодня, 13:59

Муж известной российской певицы Нюши Игорь Сивов вступил в словесную перепалку с одной из поклонниц Егора Крида. В ходе ссоры мужчина грязно оскорблял девушку, но и она оказалась не промах.

 Все дело в том, что некая пользовательница Instagram написала Игорю Сивову сообщение с предупреждением, чтобы он следил за своей женушкой во избежание ее лайков на фото певца Егора Крида. Как известно фанатам, между репером и поп-исполнительницей давно еще были романтические отношения. И до сих пор иногда им приписывают тайные встречи, что очень раздражает нынешнего супруга певицы.

Сивов ответил грубо на данный комментарий, заявив, чтобы пользователь следил лучше за собой, и применив нецензурное выражение. Изначально он даже не понял, что его собеседник является девушкой, из-за весьма неоднозначного никнейма последней.
После того как фанатка Крида указала на свою половую принадлежность, Сивов продолжил напряженное общение, советуя ей получить образование и утихомирить свой "интеллект муравья".
Коллеги Нюши неоднозначно отнеслись к такому скандалу, отметив, что мужчине стоило вести себя сдержанней.


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