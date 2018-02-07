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Шепелева осрамили за скандал с Фриске

Сегодня, 13:54

Дмитрия Шепелева осрамили за скандальное поведение по отношению к семейству его скончавшейся гражданской супруги Фриске. Соседи выражают разные мнения по поводу телеведущего. Одни из них поддерживают его, другие пристыдили за хамское отношение к родителям Фриске.

Журналисты решили пройтись по соседям Шепелева. Выяснилось, что в его квартире в Минске проживает бабушка и его родители. "Она уже старенькая, у неё плохо со слухом и не может ходить без палочки", - рассказывает одна из соседок. Конечно, все жители дома знали об отношениях Дмитрия и Жанны. Тем не менее, как говорят соседи, ведущий никогда не приезжал сюда с Жанной и сыном Платоном.

"А зачем ему сюда наведываться? Тут кругом же грязь. Я его помню ещё совсем юным. Он был отличным парнем, а сейчас даже говорить стыдно", - жалуется жительница, которая живёт ниже этажом Шепелевых.


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