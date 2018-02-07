Супруга Ченнинга Татума рассказала интимные секреты семейства

Вчера, 23:45

Дженна Дьюэнн-Татум, являющаяся супругой всемирно известного голливудского актера Ченнинга Татума, рассказала прессе подробности интимной жизни звездного семейства. Отмечается, американские селебрити пока что не планируют становиться родителями.

По словам Дженны, у нее с Ченнингом есть общие друзья, занимающиеся планировкой интимных отношений. Голливудское семейство куда проще относится к интимной близости. В свободное время супруги Татум предпочитают уезжать в укромные места, дабы побыть наедине.

Дженна и Ченнинг пока что не планируют заводить общих детей, однако жене голливудского актера нравится размышлять о вероятном пополнении в семействе. Счастливая жена не стала комментировать публикации «желтой» прессы, изредка называющей его мужа латентным гомосексуалистом.