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Глюк’oZa похвасталась из Мексики смелым декольте

Вчера, 23:30

Певица Глюк’oZa похвастала в своём аккаунте фотографиями из Мексики в нарядах со смелым декольте. Она отдыхает в этой стране в особняке, принадлежавшем Пабло Эскобара, известному наркобарону.

 Он расположен на территории мексиканского курорта Тулум. Это экзотическое место отдыха давно пользуется популярностью у голливудских звёзд. Здесь периодически бывают такие знаменитости, как Деми Мур или Кейт Хадсон.

На этом курорте идёт постоянная «тусовка». Помимо того, здесь множество самых изысканных спа-салонов и весьма недешёвых отелей. Исходя из этого, знатоки мира шоу-бизнеса делают вывод, что слухи о банкротстве мужа Натальи Ионовой несколько преувеличены.

Супружеская чета остановилась в лучшей городской гостинице. Когда-то здание было собственностью наркобарона Пабло Эскобара. Когда он умер, строение долго пустовало.

Затем оно было переоборудовано под гостиницу «пять звёзд». Сейчас в ней 42 номера, в которых дизайнерская роскошь. На фоне этого Глюк’oZa и сделала фотосессию в нарядах со смелыми декольте.

Для своих подписчиков она сообщила, что сейчас большую часть времени она уделяет пляжу. Также она обучается серфингу и спрашивает фолловеров, разве те не мечтают сейчас в заснеженной Москве о такой же «досочке».


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