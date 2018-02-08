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Вокальные способности дочери Александра Малинина поразили подписчиков

Сегодня, 00:30

Жена Александра Малинина выложила в личном блоге видео с репетиции дочери Устиньи. Вокал 17-летней девушки поразил пользователей.

В интернете появилось видео с репетиции дочери популярного российского певца Александра Малинина. Таким роликом с гордостью поделилась со своими подписчиками жена исполнителя. Во время записи 17-летняя девушка исполнила песню «В лунном сиянии», поразив всех своими идеальными вокальными данными.

Сообщается, что молодая исполнительница готовилась к совместному концерту со своим отцом. Через какое-то время видео появилось и в социальной сети Instagram. Многие пользователи очень высоко оценили вокальные способности Устиньи и предположили, что на российском песенном небосклоне вскоре появится новая звезда. Поклонники Малинина заметили, что исполнитель опекает свою дочь, и это тронуло многих до глубины души.


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