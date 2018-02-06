Сына Сенчуковой и Рыбина фанаты назвали копией Джонни Деппа

Вчера, 23:27

Сын знаменитых родителей Сенчуковой и Рыбина может запросто конкурировать с Джонни Деппом. По мнению многих, 19-летний парень имеет супер модельную внешность и может побить все рекорды мировых красавцев.

Сама же Наталья Сенчукова поддерживает мнение поклонников о ее 19-летнем сыне Василие. Она говорит, что никогда не пыталась прятать лицо наследника от общества. Фотоснимки маленького Рыбина-младшего доступны в Сети с двухмесячного возраста. В данный момент парень отдыхает за границей.

Новые фотографии поражают поклонников. Фанаты называют сына Сенчуковой вторым Джонни Деппом и ставят ему множество лайков. Молодой человек является студентом МГИК. В будущем его ждет специальность режиссера театра. Хотя фанаты уверены, что если бы он развивал модельную карьеру, победы на мировой арене ему были бы обеспечены.