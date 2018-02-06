Голая грудь Натальи Штурм на черно-белом фото взорвала соцсеть

Вчера, 22:18

Наталья Штурм поразила поклонников в социальной сети своей прекрасной голой грудью на черно-белом фото. Певица является активным пользователем Instagram и решилась таким поступком поднять рейтинг.

Фотоснимок откровенно «горячего» характера подарила фанатам известная певица Наталья Штурм. Девушка продемонстрировала на кадре свою обнаженную грудь и оставила даже свой комментарий к публикации. Госпожа Штурм написала, что очень сожалеет, что в современном мире нет такого мастера живописи, как Рубенс, потому как он бы написал с нее шикарный портрет.

Кадр красотки уже собрал множество лайков от поклонников. Почитатели наградили Наталью массой комплиментов, хотя фото и сделано на черно-белом фоне. Сама же вокалистка ведет активную жизнь в социальной сети Instagram. Своей публикацией она обеспечила очередное поднятие рейтинга.