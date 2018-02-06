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Ольга Полякова дважды забеременела благодаря одежде из секс-шопа

Вчера, 20:46

Ольга Полякова призналась, что дважды забеременела благодаря сексуальной одежде, приобретенной в секс-шопе.

Известная длинноногая блондинка и певица Оля Полякова разместила в своем Instagram новое фото, на котором девушка предстала в облегающем латексном платье, и сообщила довольно пикантные подробности из своей личной жизни. Так, девушка призналась, что одежда из секс-шопа ей помогла забеременеть уже два раза.

В телесном платье из латекса, которое тесно облегает изящную фигуру певицы, в туфлях на каблуках-шпильках такого же оттенка, с голубыми волосами и яркой помадой на губах, Ольга Полякова появилась на церемонии вручения премии журнала Viva, где очаровала публику. По версии данного издания, певица была признана самой красивой женщиной.

Такой экстравагантный образ и необычное признание удивили поклонников звезды, которая не стесняется того, что периодически пользуется вещами из секс-шопа, где покупает себе соблазнительные наряды.


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