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Тата Блюменкранц возмутила снимком с голым ребенком в ванной

Вчера, 20:37

Тата Блюменкранц опубликовала новое совместное фото со своей маленькой дочкой Бетти, которое возмутило пользователей социальной сети.

Участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц добавила новую фотографию в свой Instagram. На снимке запечатлено, как обнаженные Тата и Бетти принимают ванну. При этом, молодая мама крепко прижимает к себе свою маленькую дочку.

В комментарии к посту Тата написала, что она купается со своей малюткой, которая недавно приболела, но девочка уже чувствует себя гораздо лучше. Мамочка рада, что ее малышка не подхватила никакого вируса, и они ожидают скорого появления зубок у девочки.

Многие пользователи сошлись во мнении, что данный снимок получился довольно милым и пожелали всей семье крепкого здоровья. Однако часть подписчиков пришли в ужас после просмотра этой фотографии.

Они осудили молодую маму за то, что она купается вместе с ребенком, ведь это не гигиенично. Фоловеры указали, что ребенка необходимо купать отдельно, в чистой воде, в которую можно добавить небольшое количество успокаивающих трав.


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