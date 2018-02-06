Илья Яббаров и Дмитрий Дмитриенко подрались на "Дом-2"

Вчера, 20:06

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров и Дмитрий Дмитриенко подрались на периметре в эфире. Поклонники требуют удалить обеих с проекта немедленно, ведь вернувшийся герой программы станет снова провоцировать ругань и скандалы.

Вновь появившийся на шоу «Дом-2» Илья Яббаров успел подраться с супругом беременной Ольги Рапунцель Дмитрием Дмитриенком. Парни сцепились в драке просто в прямом эфире. Зрители активно обсуждают возникшую ситуацию в интернете. По мнению многих, обеих зачинщиков нужно убрать с телешоу немедленно.

Ведь Яббаров может в будущем еще неоднократно устраивать драки и скандалы на телестройке. Драка между Яббаровым и Дмитриенком настолько была яркой, что никто не мог даже подумать, что это может быть инсценировка. В ход шли кулаки, а разнимать парней бросилась сама Ольга Рапунцель, хотя и находится в положении.