VistaNews.ru


Илья Яббаров и Дмитрий Дмитриенко подрались на "Дом-2"

Вчера, 20:06

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров и Дмитрий Дмитриенко подрались на периметре в эфире. Поклонники требуют удалить обеих с проекта немедленно, ведь вернувшийся герой программы станет снова провоцировать ругань и скандалы.

Вновь появившийся на шоу «Дом-2» Илья Яббаров успел подраться с супругом беременной Ольги Рапунцель Дмитрием Дмитриенком. Парни сцепились в драке просто в прямом эфире. Зрители активно обсуждают возникшую ситуацию в интернете. По мнению многих, обеих зачинщиков нужно убрать с телешоу немедленно.

Ведь Яббаров может в будущем еще неоднократно устраивать драки и скандалы на телестройке. Драка между Яббаровым и Дмитриенком настолько была яркой, что никто не мог даже подумать, что это может быть инсценировка. В ход шли кулаки, а разнимать парней бросилась сама Ольга Рапунцель, хотя и находится в положении.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.