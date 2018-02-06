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Viva: Ольга Полякова стала самой красивой женщиной в Украине 2018 года

Вчера, 19:54

Издание Viva провело в Киеве церемонию награждения самой красивой женщины Украины в 2018 году. Ею стала певица Ольга Полякова и вполне заслуженно, как считают пользователи социальных сетей.

На мероприятие Viva Ольга Полякова явилась в шикарном красном платье с длинным шлейфом. Ее наряд уже несколько дней обсуждают на просторах Интернета.

СМИ, как истинные «акулы журналистики», предпочитают говорить об инциденте, который произошел с певицей на глазах у тысячной публики. Полякова, исполнив песню «Бывший», встала из-за рояля, в этот момент ее длинный шлейф отцепился от корсета и Ольга осталась без юбки. Некоторые считают, что это сценический трюк, авторство которого принадлежит самой певице. Подобное она вытворила два года назад на концерте в восточной части Украины, подконтрольной ВСУ. Тогда звезда в кокошнике осталась без юбки, но этим ее не смутить.


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