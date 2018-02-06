Дженнифер Лоуренс захватила интерком и обратилась к пассажирам лайнера

Вчера, 19:49

Дженнифер Лоуренс умышленно оккупировала интерком в самолете. Девушка обратилась ко всем пассажирам с настоятельной просьбой выучить скандирование кричалки одной из футбольных команд.

Популярная актриса Дженнифер Лоуренс захватила в свою власть интерком в пассажирском лайнере по личной инициативе. Она обратилась к пассажирам и приказывала прокричать слова в поддержку одной из футбольных команд. Некоторые граждане в салоне не разделили мнение кинозвезды и начали активно возмущаться.

Хотя все же результатов Лоуренс смогла добиться, правда, небольших. Несколько человек охотно проскандировали кричалку, чем поп-дива осталась довольна. Угомонить Дженнифер смогла только вовремя подоспевшая борт-проводница самолета. Она немедленно приказала пассажирке занять свое место в салоне и не устраивать балаган. Сама Лоуренс очень ярая поклонница ФК Eagles и она переживает за победу команды в Супербоуле.