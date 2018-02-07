Алла Пугачева сбросила 20 килограммов

Сегодня, 03:30

Похудеть на 20 килограммов удалось за последнее время известной певице Алле Пугачёвой. Знаменитость в своих интервью утверждает, что причиной серьёзных преображений стала строжайшая диета и отказ от вредных привычек, однако многие поклонники считают, что успехам в борьбе с лишним весом Примадонна обязана пластическим хирургам и всевозможным «уколам красоты».

Алла Борисовна не скрывает, что хочет казаться привлекательней и моложе. По словам знаменитости, для своих маленьких детей она хочет быть матерью, а не бабушкой. При этом от обвинений в использовании благ пластической хирургии Пугачёва открещивается. Между тем пластический хирург Александр Вдовин уже заявил, что певица, утверждая подобное, по меньшей мере, лукавит, ведь на её последних фото нетрудно рассмотреть результат работы врачей и косметологов.

Ранее диетолог раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой. Специалист рассказала о своём взгляде на успех знаменитости. Недавно мы также сообщали, что продюсер Андрей Разин напомнил подписчикам о том, как Примадонна выглядела до похудения.