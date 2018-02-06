Гнойный опубликовал «Грустные танцы» голых людей

Вчера, 18:39

Хип-хоп певец Вячеслав Машов, выступающий под псевдонимом Гнойный, опубликовал клип на песню «Грустные танцы» голых людей. Видео уже просмотрели около 55 тысяч юзеров на просторах YouTube.

В клипе на новую композицию под названием «Грустные танцы» исполнитель оказывается на секс-вечеринке в доме, где полно обнаженных людей. Главной героиней ролика выступает девушка, которая ходит из комнаты в комнату и не может найти себе места. Об этом, собственно, и поется в песне.

Клип опубликовали в YouTube сегодня, 6 февраля, и уже за считанные часы его просмотрели около 55 тысяч юзеров. Интересно, что видео снято одним кадром, что сейчас модно не только среди зарубежных звезд, но и среди российских исполнителей.