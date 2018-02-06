Ольга Бузова подтвердила появление серьезного ухажера

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Ольга Бузова подтвердила информацию о появлении нового, серьезного ухажера в ее жизни, однако подобную информацию она теперь предпочитает сообщать дозировано.

Ольга Бузова уже ни раз намекала на появление нового возлюбленного, а недавно подтвердила эту информацию. Так, на прямой вопрос по поводу появления нового ухажера от подруг, Бузова ответила утвердительно. А недавно она призналась об этом в эфире реалити-шоу «Дом-2».

Все началось с традиционных обсуждений отношений между телеведущей и Романом Гриценко, после чего Ольга Бузова заявила, что у нее есть основания попросить Романа прекратить всякие ухаживания, ведь сейчас их отношения невозможны на 100%. Вероятнее всего, нынешнему ухажеру девушки не нравится данный спектакль с участником телепроекта.

Стоит отметить, что пока, кроме вечного холостяка Тимура Батрутдинова, рядом с Ольгой никто не был замечен. К тому же, резидент Comedy Club как-то подозрительно появляется рядом со многими девушками, когда тем это больше всего необходимо.