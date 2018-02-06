Никас Сафронов уличил Шурыгину во лжи

Сегодня, 17:25

Нелицеприятные слова Дианы Шурыгиной, ставшей знаменитостью после истории со своим изнасилованием, об Ульяновске, уроженкой которого она является, задели известного художника Никаса Сафронова. Мастер, также являющийся выходцем из этого города, отметил, что заявление звезды «Пусть говорят» - клевета, и ничего общего с действительностью не имеют.

В прошлом году Шурыгина записала ролик, в котором назвала Ульяновск «быдло-городом». По её словам, 60-70% местного населения являются «отморозками». При этом Санкт-Петербург и Москву, куда она на волне своей популярности переехала, девушка считает «другим миром» с множеством «порядочных и честолюбивых людей». В ответ на видео Сафронов встал в защиту родного Ульяновска, заметив, что его уроженцами являются многие известные учёные, поэты, государственные и политические деятели. Художник подчеркнул, что сам часто с удовольствием посещает малую родину, где чувствует себя вполне комфортно.

Говоря о Шурыгиной, мастер признался, что может понять её. По его мнению, на её мировосприятие повлияла как всем известная ситуация, так и отсутствие образования.