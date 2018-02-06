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Агутин показал сексуальную дочь Лизу

Сегодня, 18:17

Леонид Агутин показал своим поклонникам в Instagram, как выглядит его взрослая дочь. Лизу Варум поклонники артиста посчитали очень сексуальной.

Дочь Агутина в данный момент является участницей музыкального коллектива Without Gravity. Кроме того, Лиза является его основательницей. Девушка пишет для группы песни и музыку, родители очень гордятся своей взрослой и талантливой дочерью. На своей странице в Instagram Агутин опубликовал видеозапись, где его дочь поет на английском языке и играет на гитаре.

Поклонники оценили талант Лизы, но они также отметили, что девушка очень привлекательная и сексуальная. Также пользователи Instagram рассмотрели в чертах лица дочери Варум и Агутина огромное сходство с родителями, однако не смогли определить, на кого она похожа больше. В данный момент видеозапись с Лизой набрала почти 50 000 просмотров.


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