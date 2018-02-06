VistaNews.ru


Голливудский актер закатил истерику в аэропорту Лас-Вегаса, так как его перестали узнавать

Сегодня, 17:06

Американский актер Хэйли Джоэл Осмент, широко прославившийся съемками в детективном фильме «Шестое чувство», закатил истерику в аэропорту Лас-Вегаса. Звезду Голливуда вывели из себя кассиры, не признавшие именитого пассажира.

Скандальный инцидент произошел 5 февраля. Осмент намеревался покинуть Лас-Вегас, однако не смог этого сделать из-за отсутствия свободных мест на интересующем его рейсе. Сотрудники аэропорта попросили американского актера задержаться на день, не рассмотрев в его лице звезду легендарного детективного фильма «Шестое чувство». Поведение кассиров взбесило Осмента, закатившего истерику.

Успокоить актера смогли лишь правоохранители. Отмечается, звезда Голливуда позже вернулся в аэропорт Лас-Вегаса, пообещав «уничтожить» его.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.