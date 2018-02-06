Голливудский актер закатил истерику в аэропорту Лас-Вегаса, так как его перестали узнавать

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Американский актер Хэйли Джоэл Осмент, широко прославившийся съемками в детективном фильме «Шестое чувство», закатил истерику в аэропорту Лас-Вегаса. Звезду Голливуда вывели из себя кассиры, не признавшие именитого пассажира.

Скандальный инцидент произошел 5 февраля. Осмент намеревался покинуть Лас-Вегас, однако не смог этого сделать из-за отсутствия свободных мест на интересующем его рейсе. Сотрудники аэропорта попросили американского актера задержаться на день, не рассмотрев в его лице звезду легендарного детективного фильма «Шестое чувство». Поведение кассиров взбесило Осмента, закатившего истерику.

Успокоить актера смогли лишь правоохранители. Отмечается, звезда Голливуда позже вернулся в аэропорт Лас-Вегаса, пообещав «уничтожить» его.