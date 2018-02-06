Бузова публично унизила ухажера не стесняясь его матери

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Певица и скандально известная ведущая Ольга Бузова при всех унизала своего ухажёра Романа Гриценко в очередном выпуске проекта «Дом-2». Ситуацию обострил тот факт, что в этот момент в гостях у горе-любовника находилась его мать, которая стала свидетельницей неприятной картины.

На днях проект «Дом-2» посетила мать одного из участников – Юлия Гриценко. Женщина с первых минут обворожила зрителей и самих ребят на телестройке своим внешним видом. Она даже получила предложение остаться на проекте в качестве участницы, но отказалась в виду того, что счастлива в браке, имеет мужа и детей. Однако, задержалась на несколько дней в гостях у сына Романа Гриценко.

Ольга Бузова, в свою очередь, решила устроить своему ухажеру скандал, сделав его гостюющую мать свидетельницей происходящего. Девушка настояла, чтобы Роман оставил её в покое и больше не претендовал на её внимание. Сделала она это в довольно жесткой форме, после чего отпустила несколько комплиментов Юлии Гриценко.

Поклонники реалити-шоу активно обсуждают этот поступок, утверждая, что всему причина разница статусов пары и того факта, что недавно Роман сделал пародию на её клип.