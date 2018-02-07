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Елена Летучая подогрела слухи о своей беременности

Сегодня, 01:45

Елена Летучая подогрела слухи о своей беременности. Ранее телеведущая очень удивила поклонников стремительным набором веса.

Известная телеведущая скандальной программы «Летучий отряд» ушла из программы, предварительно не сообщив причину, что вызвало массу предположений и слухов. Недавно появилась информация, что Елена уходит с Первого канала якобы из-за плохого самочувствия.

Когда Елена выложила очередную фотографию в соцсети Instagram и подписала, что теперь туфли будут только без каблука и она будет рада комфортной обуви. Фолловеры Instagram Летучей ведут активную дискуссию в комментариях по поводу того, что звезда очень сильно поправилась. Многие высказали свое предположение о беременности телеведущей.


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