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Модель плюс-сайз поведала об изнасилованиях. Известная колумбийская модель Мария Хименес Пасифико рассказала, что она дважды подверглась надругательству.

Об инцидентах модель рассказала еще для газеты El Espectador в январе, но только недавно инцидент набрал популярность из-за поста девушки в соцсети Instagram. Данной публикацией Мария обратила на себя внимание всего мира. Девушка рассказала, что над ней надругался ее так называемый друг, когда ей не исполнилось и шестнадцати. Он позвал молодую девушку к себе, они выпили. Далее парень предложил провести Марию, так как было уже довольно поздно, но вместо этого затащил в сад и надругался.

Когда модели исполнилось 22, незнакомый мужчина что-то подлил девушке в коктейль, в следствие чего она отключилась и он увез ее к себе. Полиция пыталась завести уголовное дело на преступника, но после аварии у него были провалы в памяти и ему удалось избежать срока в тюрьме.

Как это обычно бывает, нашлись и такие люди, которые твердили, что бедная девушка во всем виновата сама. Даже можно найти публикации в Instagram с хештегом #СамаВиновата. Но истории девушек, которые тоже пережили насилие, заставили модель поверить в себя и придать смелости другим людям, которые также в случившемся обвиняют себя.

Мария Хименес Пасифико первая модель плюс-сайз из Колумбии. Она сотрудничает с такими известными брендами, как Dorothy Perkins, Zara и Lindex.